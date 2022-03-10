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Французский суд подтвердил основания для расследования дела против Депардье

Суд Парижа подтвердил наличие улик по делу против Жерара Депардье

Фото: Globallookpress.com

Французский суд подтвердил основания для расследования дела против актера Жерара Депардье. Об этом сообщает Reuters.

Суд Парижа заявил, что в связи с наличием серьезных улик дело не будет закрыто. Ходатайство о прекращении расследования отклонено.

23 февраля 2021 года стало известно, что Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах. 22-летняя актриса обвинила артиста еще летом 2018 года. Уголовное дело закрывали, однако предполагаемая жертва подала новую жалобу. Имя актрисы не раскрывалось, но близкий к расследованию источник утверждал, что девушка и Депардье были знакомы достаточно хорошо: он помогал ей начать карьеру в кино.

Депардье заявил, что ему нечего бояться, поскольку у его предполагаемой жертвы нет никаких доказательств. «Со всеми этими потоковыми каналами, новыми средствами связи, веб-сайтами, социальными сетями мы как будто живем в наушниках, которые постоянно передают негативные и часто ложные и предвзятые новости. Я все это ненавижу», — заявил Депардье. Артист выразил уверенность, что судья не поверит в то, что он может быть насильником.

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Марина Погосян
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