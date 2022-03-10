Французский суд подтвердил основания для расследования дела против Депардье

Суд Парижа подтвердил наличие улик по делу против Жерара Депардье

Французский суд подтвердил основания для расследования дела против актера Жерара Депардье. Об этом сообщает Reuters.

Суд Парижа заявил, что в связи с наличием серьезных улик дело не будет закрыто. Ходатайство о прекращении расследования отклонено.

23 февраля 2021 года стало известно, что Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах. 22-летняя актриса обвинила артиста еще летом 2018 года. Уголовное дело закрывали, однако предполагаемая жертва подала новую жалобу. Имя актрисы не раскрывалось, но близкий к расследованию источник утверждал, что девушка и Депардье были знакомы достаточно хорошо: он помогал ей начать карьеру в кино.

Депардье заявил, что ему нечего бояться, поскольку у его предполагаемой жертвы нет никаких доказательств. «Со всеми этими потоковыми каналами, новыми средствами связи, веб-сайтами, социальными сетями мы как будто живем в наушниках, которые постоянно передают негативные и часто ложные и предвзятые новости. Я все это ненавижу», — заявил Депардье. Артист выразил уверенность, что судья не поверит в то, что он может быть насильником.