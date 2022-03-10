Гендиректор МАГАТЭ заявил о начале диалога между Россией и Украиной по АЭС

Гендиректор МАГАТЭ: установлен диалог между РФ и Украиной по безопасности украинских АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что удалось начать диалог между Россией и Украиной по безопасности украинских АЭС. Об этом он рассказал после переговоров с главами МИД Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым в Турции, передает ТАСС.

По словам гендиректора, в Анталье у него состоялись конструктивные переговоры. Гросси отметил, что его первой целью было учредить прямой диалог между Москвой и Киевом на самом высоком уровне, и этого удалось достичь.

Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье состоялась встреча министров иностранных дел России и Украины. Переговоры проходили при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и длились около 90 минут.

