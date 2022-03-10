Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Гендиректор МАГАТЭ заявил о начале диалога между Россией и Украиной по АЭС

Гендиректор МАГАТЭ: установлен диалог между РФ и Украиной по безопасности украинских АЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что удалось начать диалог между Россией и Украиной по безопасности украинских АЭС. Об этом он рассказал после переговоров с главами МИД Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым в Турции, передает ТАСС.

По словам гендиректора, в Анталье у него состоялись конструктивные переговоры. Гросси отметил, что его первой целью было учредить прямой диалог между Москвой и Киевом на самом высоком уровне, и этого удалось достичь.

Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье состоялась встреча министров иностранных дел России и Украины. Переговоры проходили при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и длились около 90 минут.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Вирусолог усмотрел попытки превратить COVID-19 в биологическое оружие на Украине
Гендиректор МАГАТЭ заявил о начале диалога между Россией и Украиной по АЭС
США отвергли ведение переговоров с Венесуэлой по нефти
Stellantis прекратил поставки автомобилей в Россию
Макрон призвал Европу готовиться к любым сценариям по российскому газу
Мошенники начали создавать поддельные сайты ушедших из России торговых марок
США отказались отправлять войска на Украину
Эрдоган пообещал Байдену оставаться посредником между Киевом и Москвой
В Германии рассказали о масштабном влиянии санкций на Россию
Футболиста «Спартака» заподозрили в торговле наркотиками
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.