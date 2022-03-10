Молдавии предрекли экономические трудности из-за прекращения импорта из России

Игорь Додон предрек Молдавии дефицит продуктов в случае прекращения импорта из России

Бывший президент Молдавии Игорь Додон предрек стране экономические трудности из-за прекращения импорта из России. Об этом политик высказался в своем Telegram-канале.

Додон заявил, что в случае ограничения российского импорта Молдавии грозит дефицит продовольствия, топлива и удобрений. Он уточнил, что данные последних пяти лет говорят о том, что товары из России, Украины и Белоруссии составляют 25 процентов поставок в республику. При этом, по его словам, по отдельным видам продукции зависимость от импорта из этих стран превышает 80 процентов.

В доказательство экс-президент привел данные, согласно которым 75 процентов удобрений импортируются в Молдавию из России, а сама республика на 100 процентов зависит от поставок российского газа.

«Если немедленно не вмешаться в ситуацию, под угрозу будут поставлены весенние сельскохозяйственные работы, а также обеспечение населения продовольствием и другими товарами первой необходимости», — подчеркнул Додон.

Ранее бывший президент Молдавии предостерег страну от выхода из СНГ и указал на последствия подобного решения для экономики и населения республики. В числе таких издержек Додон назвал исключение государства из зоны свободной торговли со странами Содружества и лишение безвизового режима с Россией.