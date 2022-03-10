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Курс доллара достиг 121 рубля

Курс доллара поднялся до 121 рубля, евро — до 130

Фото: Shutterstock

Курс доллара поднялся до 121 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Это новый исторический максимум. На момент написания новости доллар стоил 120 рублей (плюс 0,04 процента), евро поднялся до 130,5 рубля (плюс 2,76 процента).

Курс доллара от TradingView

Московская биржа с 1 по 5 марта не проводила организованные торги в секции акций, а также на других секциях фондового и срочного рынков. Впервые торги были отменены 28 февраля. С помощью такой меры ЦБ стремится поддержать стабильность на российском финансовом рынке.

10 марта стало известно, что ЦБ решил не возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка 10 марта. Также регулятор временно запретил брокерам короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке («шортить»). Короткие продажи приостановили с 24 февраля и до отмены указанных предписаний.

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Платон Щукин
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