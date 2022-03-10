Бывший чемпион UFC в тяжелом весе перешел в промоушен Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе подписал контракт с Eagle FC Хабиба Нурмагомедова

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Джуниор Дос Сантос подписал контракт с промоушеном Eagle FC. Об этом сообщает MMA Junkie.

38-летний тяжеловес, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), присоединился к организации россиянина Хабиба Нурмагомедова. Дос Сантос — бывший чемпион UFC.

Он дебютирует в Eagle FC 20 мая. Соперником бразильца станет другой экс-боец UFC Йорган Де Кастро. Эта схватка возглавит ивент.

Дос Сантос становится очередным бывшим чемпионом UFC, который пополнил ростер промоушена Нурмагомедова. Ранее к организации присоединился американец Рашад Эванс.

Eagle FC уже провел первый ивент на территории США. 28 января турнир в Майами возглавило противостояние российского тяжеловеса Сергея Харитонова и представителя Нидерландов Тайрона Спонга.

В рамках UFC Дос Сантос одержал 15 побед в 23 поединках. Он отобрал пояс чемпиона у американца Кейна Веласкеса, нокаутировав соперника за 64 секунды. Позже он защитил титул, остановив претендента Фрэнка Мира.