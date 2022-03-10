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Российские туристы рассказали о попытках покинуть Египет вторые сутки

«Известия» сообщают о российских туристах, ожидающих рейс из Хургады в Москву вторые сутки

Фото: Shutterstock

Российские туристы не могут вернуться из Египта домой уже вторые сутки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщения застрявших путешественников.

По словам собеседницы издания, россияне должны были вылететь из аэропорта Хургады в Москву в среду, 9 марта, в 6:00, однако в отеле им сообщили, что рейс откладывается. К вечеру оператор известил туристов о том, что борт, который прилетел за ними, неисправен. Время прибытия резервного воздушного судна не раскрывалось.

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Спустя 12 часов ожидания россияне покинули аэропорт и отправились в другой отель, в котором им предложил разместиться туроператор, однако уже спустя пару часов они выдвинулись обратно. «Мы прошли все таможни, сдали багаж, и теперь перед нами каждую минуту по громкой связи извиняются за предоставленные неудобства и объясняют невылет какими-то техническими проблемами. Борт стоит, мы его видим», — рассказала об очередной попытке улететь девушка.

При этом туристка добавила, что в аэропорту есть пассажиры, которые ждут вылета в Россию уже третьи или четвертые сутки. Также путешественница пожаловалась, что с четверга, 10 марта, в Египте перестали работать российские банковские карты, а наличные деньги есть не у всех.

Ранее в марте Минцифры создало для российских туристов, которые в настоящее время испытывают трудности с возвращением домой из-за ограничения авиасообщения, новый канал связи на портале «Госуслуги». Так, путешественники через специальную форму могут передать информацию о себе, что позволит Росавиации и Ростуризму скорректировать списки застрявших за рубежом граждан и помочь им вернуться на родину.

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Дарья Рыбак
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