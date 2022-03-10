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На Украине заявили о поддержке ускоренного вступления страны в ЕС

Премьер-министр Шмыгаль заявил о растущей поддержке ускоренной интеграции Украины в ЕС

Фото: Reuters

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил процедуру вступления страны в Европейский союз (ЕС) с главой Европарламента Робертой Метсолой. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Шмыгаль заявил о растущей поддержке ускоренной интеграции Украины в Евросоюз. По его словам, все большее количество государств поддерживает эту возможность.

«Все больше стран поддерживают интеграцию Украины в ЕС в рамках ускоренной процедуры. Скоординировали дальнейшие шаги с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой. Благодарим за помощь! Коалиция за Украину сейчас в действии», — заявил премьер-министр Украины.

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Ранее премьер Эстонии Кая Каллас призвала рассмотреть возможность вступления Украины в Евросоюз. Она назвала это «моральным долгом Запада».

7 марта Совет ЕС начал рассматривать заявки Украины, Грузии и Молдавии на вступление в союз. Предполагается, что Еврокомиссия должна сделать официальное заявление насчет обращений трех государств.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. После этого многие страны Запада отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

Марина Совина
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