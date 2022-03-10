Восьмилетний ребенок спас всю семью из пожара

Восьмилетняя девочка из США спасла семью после поджога в их доме

Восьмилетняя девочка из города Мемфис, штат Теннесси, США, спасла семью из разрушительного пожара после того, как кто-то поджег их автомобиль. Об этом сообщает Fox 13.

Утром в принадлежавшем семье автомобиле Toyota Rav4 началось возгорание. Из гаража огонь перекинулся на кухню и в спальню дома семьи Хаббард. Пламя распространилось даже на крышу соседнего дома.

Восьмилетняя Хлоэ Хаббард поняла, что что-то не так, и начала будить всех в доме. Благодаря действиям ребенка, вся семья успела эвакуироваться. «Нам было очень холодно. Мы не успели надеть ни обувь, ни куртки», — подчеркнула девочка.

Мать Хлоэ Шеннон Хаббард рассказала, что ее мать, брат и двое детей находились в доме, когда начался пожар. Прибывшие на место спасатели потушили возгорание.

После возгорания следователи заявили Хаббард, что кто-то случайно поджег их дом. Огонь начался в припаркованном в гараже автомобиле Toyota Rav4, и распространился на кухню, а оттуда — в спальню. Инспекторам пожарной службы не удалось установить точную причину произошедшего.

«Все, что я хочу понять — кто это сделал и почему», — заявила мать девочки. По ее словам, самой болезненной потерей для ее дочери стала потеря фотографий ее умершего отца. «Я даже не знаю, что сказать. Это такая боль», — призналась Хаббард.

Она рассказала, что после произошедшего Хлоэ стала бояться огня.

Ранее сообщалось, что пятилетний ребенок в американском городе Гамлет, штат Индиана, спас всю семью от разрушительного пожара. Всей семье удалось эвакуироваться, но здание полностью сгорело.

