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Кардиолог назвал причину покалываний в сердце у молодых людей

Кардиолог Конев объяснил, почему у молодых людей возникают покалывания в области сердца

Фото: Pixabay

Врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев объяснил, почему у молодых людей часто возникают покалывания в области сердца. Его слова передает URA.RU.

Так, Конев назвал причиной слабых покалываний межреберную невралгию — защемление межреберных нервов. По его словам, это особенно характерно для женщин, так как до своего пубертата они защищены гормонами, и ишемическая болезнь сердца встречается крайне редко. Если человек испытывает сжимающие боли, то это может стать поводом для обращения к врачу, отметил Конев. Особенно внимательно он рекомендовал относиться к подобным симптомам людям в пожилом возрасте. Как правило, сжимающий характер носят тахикардитические боли, которые наиболее опасны и требуют медицинского вмешательства.

«Если боли в молодом возрасте колющего характера, то скорее всего это не кардиогенные боли. А вот боли даже колющего характера в пожилом и старческом возрасте могут быть и кардиогенными. Тут возраст как один из критериев дифференциального диагноза этих болей», — резюмировал врач.

Ранее врач функциональной диагностики, кардиолог Марина Яковлева назвала приводящие к остановке сердца факторы. По ее словам, это могут быть наследственные заболевания, которые часто проявляются желудочковыми тахикардиями. Медик подчеркнула, что внезапно остановиться может даже абсолютно здоровое сердце. 

Марина Совина
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