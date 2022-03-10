Белый дом отметил влияние событий на Украине на инфляцию в США

Пресс-секретарь Псаки отметила, что ситуация на Украине сказалась на темпах инфляции в США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила влияние событий на Украине на инфляцию в США, которая стала рекордной за 40 лет. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Псаки, ситуация на Украине сказалась на темпах глобальной инфляции, и, в частности, инфляции в США, из-за якобы воздействия российской стороны на цены энергоносителей. «Это существенный фактор инфляции, инфляционных показателей, которые мы сегодня видели», — добавила она.

При этом американские власти рассчитывают на снижение темпов инфляции к концу года, прогноз Федерального резерва и экономистов остается таким. «Мы на самом деле полагаемся на них в прогнозировании», — отметила Псаки. В то же время она допустила, что инфляция в предстоящие несколько месяцев может быть выше, чем могла бы.

Ранее о том, что рекордная за 40 лет инфляция в США может быть связана с санкциями против России, заявил президент США Джо Байден. При этом американский лидер добавил, что Россия платит большую цену за ограничения, введенные против нее.