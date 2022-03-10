Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Белый дом отметил влияние событий на Украине на инфляцию в США

Пресс-секретарь Псаки отметила, что ситуация на Украине сказалась на темпах инфляции в США
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Jim LoScalzo / Consolidated News Photos / Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила влияние событий на Украине на инфляцию в США, которая стала рекордной за 40 лет. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Псаки, ситуация на Украине сказалась на темпах глобальной инфляции, и, в частности, инфляции в США, из-за якобы воздействия российской стороны на цены энергоносителей. «Это существенный фактор инфляции, инфляционных показателей, которые мы сегодня видели», — добавила она.

При этом американские власти рассчитывают на снижение темпов инфляции к концу года, прогноз Федерального резерва и экономистов остается таким. «Мы на самом деле полагаемся на них в прогнозировании», — отметила Псаки. В то же время она допустила, что инфляция в предстоящие несколько месяцев может быть выше, чем могла бы.

Ранее о том, что рекордная за 40 лет инфляция в США может быть связана с санкциями против России, заявил президент США Джо Байден. При этом американский лидер добавил, что Россия платит большую цену за ограничения, введенные против нее.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России назвало число иностранцев в заложниках у украинских радикалов
Страницу посольства России в Twitter временно заблокировали
Пентагон заявил об отсутствии лабораторий США по разработке биооружия на Украине
Российские врачи дали советы по снижению тревожности
Россия сняла коронавирусные ограничения на полеты в ряд стран
В Интерполе озвучили решение о дальнейшем членстве России в организации
Mars приостановит деятельность в России
Disney приостановит работу в России
Собравшегося воевать за украинских националистов россиянина задержали на границе
Россия объявила новый режим тишины на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.