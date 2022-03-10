Казанский завод увеличил выпуск сборных железобетонных изделий на 30 процентов

Мощность производства ЖБИ на «Казанском ДСК» выросла до 130 тысяч кубометров в год

Завод крупного панельного домостроения «Казанский ДСК» увеличил выпуск сборных железобетонных изделий (ЖБИ) на 30 процентов. Об этом сообщает местное агентство «Татар Информ».

По информации издания, мощность производства ЖБИ на казанском предприятии выросла до 130 тысяч кубометров в год после модернизации цеха и внедрения новых технологий. Отмечается, что проект обновления производственного цеха был реализован благодаря Фонду развития промышленности Российской Федерации (ФРП РФ) и Инвестиционно-венчурному фонду Татарстана.

Директор «Казанского ДСК» Андрей Некрасов уточнил, что денежные средства были выданы в виде льготного займа по федерально-региональной программе «Производительность труда». Общая сумма инвестиций составила 94,6 миллиона рублей, из которых 52,2 миллиона рублей предоставил ФРП РФ и 22,4 миллиона рублей — Инвестиционно-венчурный фонд республики.

По словам Некрасова, рост объема производства ЖБИ позволит решить задачи по национальному проекту «Жилье и городская среда», а также поспособствует достижению национальных целей развития «Комфортная и безопасная среда для жизни».

5 марта в Татарстане начался прием заявок на конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан — 2022». Состязание проводится по следующим номинациям: продовольственные товары, промышленные товары для населения и продукция производственно-технического назначения. Кроме того, соревнование включает в себя такие категории, как услуги для населения и производственно-технического назначения, а также изделия народных и художественных промыслов.