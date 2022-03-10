Россиянин защищал жену от хулиганов и случайно убил одного из них

Суд приговорил к исправительным работам жителя Петербурга за превышение самообороны

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор местному жителю Николаю Лысаку, который, защищая жену от хулиганов, случайно убил одного из них. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд переквалифицировал действия мужчины со статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ на 114 («Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны») УК РФ. Осужденному назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ, но с учетом срока, проведенного им под стражей, наказание считается отбытым.

Лысак должен возместить супруге погибшего расходы на его похороны в сумме 95 тысяч рублей и 300 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Из материалов дела следует, что в ночь на 15 июля жена Лысака сделала замечание соседу, находившемуся в состоянии наркотического опьянения, в связи с его противоправным поведением. В ответ он стал избивать женщину, к нему присоединились еще двое приятелей. Они втроем стали душить женщину. Чтобы ее защитить, Лысак схватил нож и ударил им находившегося под действием наркотиков соседа. Позже тот скончался в больнице.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по уголовному делу Лысака. Бастрыкин намерен разобраться, на каких основаниях следствием были квалифицированы действия мужчины.