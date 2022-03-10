Следствие не нашло связь между побоями и смертью бывшего замминистра энергетики

Экспертиза не нашла связи между избиением экс-замминистра Тропко и его смертью

Актера Глеба Нейжмака-Иорданского, который избил бывшего первого заместителя министра энергетики России Леонида Тропко, будут судить за нанесение побоев — следствие не нашло связь между травмами у пострадавшего и его смертью. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 10 марта, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, мужчина пойдет под суд по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни» УК РФ, максимальное наказание по ней составляет десять лет лишения свободы. Несмотря на то, что вскоре после избиения 69-летний экс-замминистра умер, заключение судебно-медицинской экспертизы гласит, что травмы не связаны с наступлением смерти; потерпевший скончался в медицинском учреждении от заболевания.

Ранее сообщалось, что между 31-летним актером Глебом Нейжмаком-Иорданским и Леонидом Тропко произошел конфликт, после которого бывшего замминистра избили. Экс-чиновник попал в больницу, где умер спустя почти три недели. Нейжмака-Иорданского вычислили благодаря камерам наблюдения. Во время следствия он находился в изоляторе. Также сообщалось, что Нейжмак-Иорданский — близкий друг актера Алексея Панина и певца Прохора Шаляпина.