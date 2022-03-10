Лукашенко помиловал четырех осужденных за протесты женщин

Александр Лукашенко в честь 8 марта помиловал женщин, осужденных за участие в протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в честь 8 марта помиловал четырех женщин, осужденных за участие в протестной деятельности. Об этом сообщает БЕЛТА.

Женщины отбывали наказание в колонии в Гомеле. Они были осуждены по обвинению в насилии над сотрудниками правоохранительных органов, оскорблении Лукашенко и других представителей власти.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись очередные президентские выборы. Центризбирком заявил, что правящий с 1994 года Лукашенко набрал 80 процентов голосов. По всей стране несколько месяцев продолжались массовые протесты. Их участников разгоняли с помощью спецсредств. Правозащитники насчитывают в стране более тысячи политзаключенных.

В сентябре 2021 года члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову приговорили к 11 годам тюрьмы.