Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Синоптик пообещал москвичам «погоду миллион на миллион»

Синоптик Тишковец рассказал, что 10 марта в Москве будет «погода миллион на миллион»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве в четверг, 10 марта, ожидается «погода миллион на миллион». Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его цитирует РИА Новости.

«Сегодня в Москве погода миллион на миллион: малооблачно, без осадков. В условиях такого ясного неба и мартовского солнца воздух в столице прогреется до минус трех — минус пяти, по области — от минус двух до минус семи», — пообещал метеоролог.

По его словам, такая погода на пять-шесть градусов ниже мартовской нормы. Тишковец также спрогнозировал северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 762 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд раскрыл россиянам сроки «существенного потепления». Он заявил, что дневная температура в центре европейской части России достигнет положительных показателей на этой неделе — температура воздуха 13 марта прогреется до плюс семи градусов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В России захотели национализировать «Макдоналдс» и Apple
Синоптик пообещал москвичам «погоду миллион на миллион»
В Крыму выявили американского шпиона среди делегации переговорщиков от Украины
Володин назвал недопустимым искусственное повышение цен под прикрытием санкций
Россиянам порекомендовали скопировать данные из облаков Google и iCloud
Девушка случайно засняла непристойную реакцию мужчин на ее фигуру на тренировке
Украинские силовики шесть раз за сутки обстреляли ЛНР
Микробиолог назвал три главные угрозы со стороны Украины
Кадыров заявил о «глубоком шоке» из-за лабораторий на Украине
Застрявшая в Сочи россиянка пожаловалась на цены в такси от 50 тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.