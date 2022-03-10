Синоптик пообещал москвичам «погоду миллион на миллион»

Синоптик Тишковец рассказал, что 10 марта в Москве будет «погода миллион на миллион»

В Москве в четверг, 10 марта, ожидается «погода миллион на миллион». Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его цитирует РИА Новости.

«Сегодня в Москве погода миллион на миллион: малооблачно, без осадков. В условиях такого ясного неба и мартовского солнца воздух в столице прогреется до минус трех — минус пяти, по области — от минус двух до минус семи», — пообещал метеоролог.

По его словам, такая погода на пять-шесть градусов ниже мартовской нормы. Тишковец также спрогнозировал северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 762 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд раскрыл россиянам сроки «существенного потепления». Он заявил, что дневная температура в центре европейской части России достигнет положительных показателей на этой неделе — температура воздуха 13 марта прогреется до плюс семи градусов.