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Раскрыты сроки запуска модуля российской орбитальной станции

Глава «Роскосмоса» предположил, что первый модуль российской станции запустят в 2026 году

Фото: Роскосмос

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин оценил будущее российской орбитальной станции. Он предположил, что первый модуль станции могут запустить в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи с депутатами Государственной Думы от ЛДПР Рогозин сообщил, что первый модуль могут запустить в 2026 году. «Сейчас, я считаю, если сильно поднапрячься, то в 26-м году мы могли бы первый модуль вывести на орбиту», — отметил он.

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7 января

В феврале исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал о переработке мусора на орбите. На борту перспективной Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируют организовать переработку отработавших спутников.

В январе Дмитрий Рогозин сообщил, что РОСС будет работать в интересах национальной безопасности.

В ноябре 2021 года глава «Роскосмоса» раскрыл планируемые названия новых модулей РОСС. Он отметил, что модули будут названы в честь российских регионов. Ранее в том же месяце он сообщил, что специалисты госкорпорации начали разрабатывать эскизный проект орбитальной станции.

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Даниил Иринин
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