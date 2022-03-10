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Банкам России разрешили кредитовать принадлежащие нерезидентам компании

Минфин: банки России смогут кредитовать компании, находящиеся под контролем нерезидентов

Фото: Zamir Usmanov/ Globallookpress.com

Российским банкам разрешили кредитовать компании, принадлежащие нерезидентам. Они смогут предоставлять кредиты организациям, работающим в России, но принадлежащим иностранным структурам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Решение приняла Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. «Рассматривался вопрос о кредитовании российскими кредитными организациями резидентов, находящихся под контролем нерезидентов, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

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Банки смогут кредитовать компании под управлением нерезидентов, если ресурсы будут направлены на осуществление производственно-хозяйственной деятельности на российской территории.

Ранее Правительство предложило дать Центробанку право запрещать коммерческим банкам проведение операций и сделок. Документ предусматривает возможность остановки операций определенного банка, если ЦБ сочтет их продолжение опасным для сохранения финансовой стабильности. Решение о приостановке операций должно приниматься комитетом банковского надзора или комитетом финансового надзора ЦБ.

Марина Совина
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