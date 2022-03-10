Раскрыты последствия роста цен на нефть

Аналитик ВШУФ Коган допустил коллапс мировой экономики при нефти в 300 долларов за баррель

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» (ВШУФ) Михаил Коган в интервью агентству «Прайм» предположил, с какими последствиями столкнется мировая экономика при росте цен на нефть.

Коган раскрыл последствия низкой стоимости нефти и допустил коллапс мировой экономики при стоимости топлива в 300 долларов за баррель. По его словам, уже сейчас наблюдаются признаки кризиса — рост инфляции и курс на стагфляцию, за которой может следовать рецессия.

«От таких цен пострадают абсолютно все секторы экономики, в том числе и нефтяная промышленность», — подчеркнул аналитик.

Эксперт считает, что цена нефти в 300 долларов за баррель является непосильной для 99 процентов стран. При такой стоимости топлива государства сократят его закупки или вовсе их остановят. При этом отказ российской нефти может запустить или ускорить развитие цепочки «стагфляция-рецессия-депрессия».

Ранее вице-премьер России Александр Новак предупредил о катастрофических последствиях отказа от российской нефти для мирового рынка. Он допустил, что баррель топлива может подорожать до 300 долларов и более.