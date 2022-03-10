Россиянам назвали способы оплаты зарубежных сервисов

Эксперт Побыванец рассказал о способе оплаты приложений через номер телефона и Apple ID

Из-за приостановки действия в России платежных систем Mastercard и Visa оплата зарубежных сервисов становится проблематичной и приходится искать альтернативные варианты. О них «Ленте.ру» рассказал главный редактор Wylsacom Media, эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец.

Apple

Оплатить подписку сервисов Apple можно двумя способами, рассказал эксперт. Во-первых, через пополнение баланса номера мобильного телефона и его привязки к Apple ID в магазине приложений App Store.

Во-вторых, можно вывести деньги на свой счет Apple ID, но тут есть нюанс, обратил внимание Побыванец. «Тут нужно понимать, что обратно их вернуть не получится, то есть вариант с балансом номера телефона все-таки более практичный, но тут нужно тоже помнить, что списание по подписке происходит регулярно, и нужно, чтобы всегда эти деньги были на балансе», — объяснил специалист.

Google

«Что касается Google, здесь все сложнее, потому что там пока такого варианта нет, и сейчас уже будут проблемы с тем, как добывать приложения. Компания объявила о том, что будет заблокирован доступ к платным приложениям, то есть нельзя будет что-либо приобрести, будет доступен только бесплатный софт и ранее купленные приложения. Это же касается видео или книг, которые тоже продаются в магазине Google», — рассказал Побыванец.

Он также заметил, что в теории платежная система «Мир» работает с сервисами, однако фактически привязать карты не получается, поэтому в расчетах за приложения она помочь не может.

Некоторые сервисы накладывают ограничения на подписку для россиян из-за того, что у них нет возможности оплаты той же системой «Мир», отметил Побыванец.

«Я думаю, что в их же интересах подключить новый платежный способ и таким образом сохранить пользователям возможность для работы с любимыми сервисами и продолжить зарабатывать, поскольку подписочная модель ударит по бизнесу компаний. Конечно, российских пользователей не так много, но тем не менее компании стараются присутствовать на разных рынках и всем предоставить услуги», — заключил эксперт.

Ранее в Google сообщили, что временно ограничат работу магазина приложений Google Play в России. В Play Market пользователям из РФ будут доступны только бесплатные приложения.