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Кремль ответил на вопрос о новом раунде российско-украинских переговоров

Песков заявил, что ему неизвестна дата новых переговоров российской и украинской делегаций

Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС

У Кремля нет информации о дате нового раунда переговоров российской и украинской делегаций. Слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова публикует ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, он ответил, что ничего не знает об этом.

Ранее Кремль сообщил, что украинские власти регулярно выступают с предложениями провести прямые переговоры президентов двух стран.

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Украины началась в четверг, 10 марта в турецкой Анталье. На них также присутствует глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Это первая встреча глав МИД двух стран с начала спецоперации по демилитаризации Украины.

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Роман Кирьянов
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