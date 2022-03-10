Кремль отреагировал на раздачу оружия украинцам во время военного положения

Песков: если кто-то с оружием в руках будет атаковать военных РФ, то он тоже станет целью

Если кто-то с оружием в руках будет атаковать российских военных, то он тоже станет целью. Так на раздачу украинцам оружия во время военного положения в стране отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента напомнил, что с самого начала глава государства Владимир Путин призвал всех сложить оружие. Это, по его словам, станет гарантией того, что «никто ни по кому не будет стрелять». Ожесточенное вооруженное сопротивление, оказывающееся националистическими батальонами, «вынуждает вести ответный огонь», добавил Песков.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому всем украинцам разрешается использовать оружие во время объявленного в стране военного положения. Отмечается, что граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории страны на законных основаниях, могут получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

25 февраля украинский лидер объявил о всеобщей мобилизации в стране. Глава государства поручил провести ее за 90 дней. Зеленский постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур страны.