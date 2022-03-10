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Эрдоган пообещал Байдену оставаться посредником между Киевом и Москвой

Эрдоган заявил, что Турция приложит усилия для дипломатического решения кризиса на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал президенту США Джо Байдену, что Анкара будет оставаться посредником между Киевом и Москвой, пишет ТАСС.

Эрдоган заявил, что для Турции важно вести переговоры с обеими сторонами конфликта и прилагать усилия для его дипломатического решения, особенно в случае усугубления ситуации. «Президент Эрдоган указал на важность встречи министров иностранных дел России и Украины для прямого диалога друг с другом в Анталье. Президент подчеркнул, что организация даже их встречи является победой дипломатии», — сказано в заявлении канцелярии турецкого лидера.

6 марта Эрдоган созвонился с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения кризиса на Украине. Переговоры лидеров двух стран продлились около часа.

Марина Совина
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