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Оценены потери блогеров от остановки монетизации YouTube

Эксперт Хафизов назвал потери блогеров от остановки монетизации YouTube невысокими

Фото: Shutterstock

Доходы российских блогеров, связанные с контентом, состоят из двух частей: монетизации и интеграции рекламных размещений от брендов, рассказали «Ленте.ру» специалист по коммуникациям, основатель агентства CEO Pitches Agency Юлия Дорошок и специалист по YouTube-продвижению, основатель агентства VinerMedia Винер Хафизов.

Оценивая потери ютуберов, они отметили, что монетизация не играет ключевую роль для блогеров, так как основной доход им приносят рекламные интеграции.

Доход от монетизации на YouTube делится между тремя сторонами: самой платформой, партнерской программой и блогером, поэтому проигрывают от отключения монетизации все стороны, кроме того, рекламодатель, который таким образом размещал рекламу, и государство, которое получало с этого налоги, отметил Хафизов.

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По его словам, потери блогера при этом невелики, так как в среднем он получает от монетизации порядка 300-500 долларов за каждый миллион просмотров, а выручка от интеграций в разы выше. «У топовых блогеров интеграция стоит несколько миллионов, они могут и не рассматривать монетизацию как способ заработка», — объяснил Хафизов.

Однако, по словам Дорошок, в настоящее время возникают проблемы и с интеграциями, которые YouTube отключить не в силах. «Сейчас ситуация такая, что большое количество брендов уходит или приостанавливает работу», — поделилась она.

Ранее YouTube полностью приостановил монетизацию для пользователей из России, а также запретил российским пользователям владеть подпиской Premium и YouTube Music.

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Екатерина Смирная
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