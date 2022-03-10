Застрявшая в Сочи россиянка пожаловалась на цены в такси от 50 тысяч рублей

Россиянка описала обстановку в Сочи после закрытия аэропорта словами «накатила паника»

Российская туристка, которая застряла на отдыхе в Сочи из-за вынужденного закрытия ряда аэропортов на юге России, описала обстановку на курорте словами «накатила паника». Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала девушка, в Сочи она отдыхала две недели — первую половину отпуска туристка жила у моря, вторую провела в горах, катаясь на лыжах. Об отмене рейса и закрытии аэропорта россиянка узнала за день до вылета. Путешественница сразу же связалась с туроператором, который заверил ее, что отель готов продлить проживание на льготных условиях на три дня, однако гостиница отказала им и потребовала полную оплату. Россиянка призналась, что несмотря на противоречивую ситуацию, она забронировала еще одни сутки в отеле, после чего решила уехать в Адлер, где надеялась найти более дешевое жилье. Однако, по словам туристки, сложившаяся обстановка вызвала на курорте всеобщую панику. Так, бюджетные варианты размещения в городе быстро закончились, гостиницы «моментально подняли цены», а некоторые таксисты стали требовать более 50 тысяч рублей за поездку.

«На такси уехать в Адлер, Геленджик и Сочи было невозможно, так как цены моментально взлетели! Самые предприимчивые водители начали предлагать трансфер до Москвы на машине, цены стартовали от 50 тысяч рублей! И, представляете, были люди, которые на это соглашались!» — пожаловалась путешественница.

В итоге туристка провела в Адлере еще три дня за свой счет, потратив за это время около 20 тысяч рублей.

Ранее в марте из-за закрытия воздушного пространства для российских самолетов и массовой отмены рейсов семье отечественных туристов пришлось возвращаться домой с Ямайки в течение трех дней.