Концертный директор Пугачевой объяснила ее отъезд из России отпуском с детьми

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова объяснила отъезд певицы из России. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Представительница артистки заявила, что она отправилась в отпуск с детьми. «Пугачева в отпуске, у детей каникулы. Если Алла Борисовна не считает нужным говорить, где она, я тоже не буду. Я не имею к этому отношения», — сказала Чупракова.

До этого исполнительница опровергла слухи о своей эмиграции. Артистка ответила известному проповеднику, священнику РПЦ Андрею Ткачеву, который ранее заявил, что «Пугачева навсегда покинула Россию». Певица подчеркнула, что «каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией».

«Вернусь — разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя», — подытожила 72-летняя знаменитость.

Ранее ряд СМИ сообщил, что за последнее время многие российские звезды покинули страну. Отмечалось, что из России уехали Алла Пугачева, певец Олег Газманов и режиссер Константин Богомолов. Все трое опровергли эту информацию.

