Найдено применение радиоактивным отходам

Российские и белорусские ученые научились изготавливать из радиоактивных отходов керамику

Российские ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с белорусскими коллегами из Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси (ИОНХ НАН Беларуси) нашли применение радиоактивным отходам в производстве. Они научись перерабатывать радионуклиды в керамику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

Разработанная технология поможет эффективно и безопасно очищать загрязненную радиацией воду и перерабатывать твердые ядерные отходы в радиоизотопную продукцию.

С помощью инновационного технологического метода синтеза и композитных сорбентов, которые притягивали на себя радионуклиды, специалисты извлекали из воды все опасные радиоактивные элементы. Затем исследователи нагревали сорбенты и преобразовывали получившийся осадок в керамику. Этот материал в дальнейшем можно использовать для удобной утилизации радиоактивных отходов или применять в качестве основы радиоизотопных изделий в медицине, космической отрасли и промышленности. В частности, его могут использовать для изготовления рентгеновского аппарата, диагностических установок, оборудования для лучевой терапии.

В апреле 2021 года российские ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) начали создание и испытания гибрида ядерного и термоядерного реакторов мощностью около 60-100 мегаватт.