Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Найдено применение радиоактивным отходам

Российские и белорусские ученые научились изготавливать из радиоактивных отходов керамику

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российские ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с белорусскими коллегами из Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси (ИОНХ НАН Беларуси) нашли применение радиоактивным отходам в производстве. Они научись перерабатывать радионуклиды в керамику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

Разработанная технология поможет эффективно и безопасно очищать загрязненную радиацией воду и перерабатывать твердые ядерные отходы в радиоизотопную продукцию.

С помощью инновационного технологического метода синтеза и композитных сорбентов, которые притягивали на себя радионуклиды, специалисты извлекали из воды все опасные радиоактивные элементы. Затем исследователи нагревали сорбенты и преобразовывали получившийся осадок в керамику. Этот материал в дальнейшем можно использовать для удобной утилизации радиоактивных отходов или применять в качестве основы радиоизотопных изделий в медицине, космической отрасли и промышленности. В частности, его могут использовать для изготовления рентгеновского аппарата, диагностических установок, оборудования для лучевой терапии.

Материалы по теме:
На новой волне. Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
На новой волне.Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
12 ноября
Место притяжения. Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
Место притяжения.Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
7 декабря

В апреле 2021 года российские ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) начали создание и испытания гибрида ядерного и термоядерного реакторов мощностью около 60-100 мегаватт.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
В США раскрыли назначение биолабораторий на Украине
Фетисов назвал плюс в давлении на Овечкина
Венедиктов назвал главные причины закрытия «Эха Москвы»
Россиянка похитила более 60 норковых шуб и сдала их в ломбард
Минобороны России раскрыло количество уничтоженных военных объектов Украины
На Курилах отразили налет условного противника с помощью модернизированных С-300
Шольц заявил о готовности обсуждать ситуацию на Украине с Путиным
ЦБ оценил снижение российской экономики из-за санкций
Байден связал рекордную инфляцию в США с санкциями против России
Burger King приостановит корпоративную поддержку российского рынка
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.