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В Румынии прокомментировали информацию об украинских самолетах на ее территории

Минобороны Румынии отрицает нахождение украинских самолетов на территории страны

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Министерство обороны Румынии на своей странице в Facebook прокомментировало информацию Минобороны России о том, что часть украинских самолетов прекратила участие в боях и совершила перелет в Румынию. В оборонном ведомстве категорически отрицают эти данные.

«Это утверждение полностью ложно. Украинских военных самолетов на территории Румынии нет», — сказано в заявлении.

В Минобороны сделали предположение о том, что речь может идти об украинском истребителе Су-27, запросившем 24 февраля вынужденную посадку в Румынии. В министерстве отметили, что тот самолет вернули Киеву без оружия на борту. Кроме того, на территории страны находятся 14 украинских гражданских вертолетов, о прибытии которых с сообщили заранее.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий всем украинцам использовать оружие во время объявленного в стране военного положения. В тексте документа отмечается, что граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории страны на законных основаниях, могут получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Марина Совина
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