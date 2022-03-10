Редчайший ягненок с пятью ногами попал на видео

Овца на английской ферме родила ягненка с пятью ногами

Овца на ферме Уайтхаус вблизи английского города Морпет, графство Нортумберленд, родила редчайшего ягненка с пятью ногами. Животное попало на видео, на которое обратило внимание The Mirror.

Одна из владельцев животного Хизер Хогарти рассказала, что лишняя конечность была заметна сразу после рождения ягненка. «Нога расположена на передней левой части туловища животного, это просто лишняя нога, которая растет из плеча. Это необычное явление, но иногда такое случается у животных. У нас множество животных рождается с инвалидностью. Как правило, их, как это ни печально, усыпляют», — пояснила Хогарти.

Женщина рассказала, что на ферме намерены содержать ягненка до тех пор, пока он сможет вести нормальную жизнь. «Сейчас мы присматриваем за ним, и, возможно, ему удастся удалить лишнюю ногу», — отметила она. Владелица животного также поделилась, что ягненок родился в необычную дату: 22 февраля 2022 года.

Фермерский центр Уайтхаус — это семейное предприятие. Хогарти рассказала, что девять лет назад на ферме уже рождалась пятиногая овца. Ей удалось благополучно удалить пятую ногу, и впоследствии она даже родила собственных ягнят.

Подобное отклонение встречается у одного ягненка из миллиона.

Ранее сообщалось, что в Австралии нашли ягненка с пятой ногой, располагающейся на голове. Фермер, однако, заметил, что ягненок казался совершенно счастливым и здоровым.

