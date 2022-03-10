Диетолог рассказала о частой причине ожирения

Диетолог Саманта Кассетти связала ожирение с нехваткой сна

Диетолог Саманта Кассетти рассказала, почему плохой сон часто становится причиной ожирения. Об этом пишет Today.com.

По словам эксперта, многочисленные исследования свидетельствуют о том, что сон напрямую связан с пищевым поведением. Например, после консультации по поводу улучшения сна у участников одного из экспериментов суточное потребление сахара уменьшилось в среднем на 10 граммов. «Так что даже при незначительном увеличении продолжительности сна (которая все равно осталась меньше, чем рекомендуется), качество их диеты заметно улучшилось», — объясняет Кассетти.

Другие исследования показывают, что при недосыпе здоровая пища кажется менее привлекательной, а справиться с тягой к сладостям или желанием перекусить гораздо труднее. Кроме того, нехватка сна усиливает голод. «Когда вы не получаете достаточного количества сна, вы чувствуете себя более голодным из-за роста уровня гормона грелина, — утверждает Кассетти. — К тому же из-за низкого уровня лептина требуется больше времени, чтобы насытиться».

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые способствуют улучшению сна. По ее словам, перед сном полезно есть черешню или вишню и пить молоко. Это связано с тем, что и черешня, и вишня содержат мелатонин — гормон, регулирующий ритмы сна и бодрствования.