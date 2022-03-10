Микробиолог назвал три главные угрозы со стороны Украины

Микробиолог Никулин заявил, что украинские националисты почти полностью обесточили ЧАЭС

Микробиолог, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин назвал главные в настоящее время угрозы, которые могут исходить со стороны Украины. Кроме того, эксперт рассказал, какие серьезные последствия могут возникнуть в случае отключения Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС) от электричества. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«У России на сегодняшний день три угрозы со стороны Украины — ядерная, биологическая и террористическая. Если мы все их ликвидируем, значит можно сказать, что операция прошла успешно. Надо обязательно поставить под контроль все ядерные объекты и все американские военные биологические лаборатории, которых уже больше 30. Их я считаю первостепенной задачей российской армии», — заявил Никулин.

Он подчеркнул, что 9 марта украинские националисты почти полностью обесточили ЧАЭС, что могло привести к ее выходу из строя. Из-за этого имеется риск возникновения крупной экологический катастрофы. По его словам, российские военные были вынуждены перевести станцию на дизельные генераторы.

«Ясно одно, что укронацики ни перед чем не останавливаются, то есть они хотят после себя оставить выжженную землю. И население восточной Украины они своими братьями тоже не считают. Они ненавидят и нормальных малороссов, которые веками живут на этой земле», — отметил микробиолог.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Украина доложила организации о том, что ЧАЭС была отключена и потеряла подачу внешней энергии.