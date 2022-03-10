Украина доложила МАГАТЭ об обстановке на Чернобыльской АЭС

Украина сообщила МАГАТЭ об отключении Чернобыльской АЭС и потере подачи внешней энергии

Украинская сторона доложила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что Чернобыльская атомная электростанция (АЭС) была отключена и потеряла подачу внешней энергии, рассказал генеральный директор международной организации Рафаэль Гросси, пишет РИА Новости.

Как уточнили украинские специалисты, это не скажется критически на безопасности людей, обстановка на АЭС спокойная. Несмотря на это, Гросси обеспокоен ситуацией.

Он сообщил, что безопасное внешнее электроснабжение всех ядерных площадок из сети — одно из семи обязательных элементов ядерной безопасности. При этом МАГАТЭ согласилась с украинской стороной: отключение станции не окажет критического влияния на основные функции безопасности. Российские специалисты предприняли меры по переходу станции на резервные дизель-генераторные источники питания.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российские военные взяли под контроль чернобыльскую зону и объекты Чернобыльской АЭС.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Цели связываются с демилитаризацией Украины. Сроки определит сам Путин, указал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.