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Российская авиакомпания назвала срок безопасных полетов без импортных запчастей

Самолеты «Уральских авиалиний» смогут летать два-три месяца на фоне западных санкций

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Директор авиационно-технического центра российской авиакомпании «Уральские авиалинии» Игорь Поддубный заявил о том, что перевозчик сможет продолжать безопасные полеты на фоне западных санкций два-три месяца. Такой срок специалист назвал на конференции MRO Russia and CIS 2022, его слова передает «Интерфакс».

«Самолеты "Уральских авиалиний" будут безопасно летать без "раздраконивания" флота, без остановок самолетов и без "вандализма", то есть не снимая ничего (детали с одного самолета на другой — прим. «Ленты.ру»), месяца два-три», — спрогнозировал срок полетов воздушных судов без импортных запчастей Поддубный.

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По словам эксперта, в авиакомпании проанализировали мировой рынок материалов и запчастей для самолетов и пришли к выводу, что возможности обойти поставки в обход санкций имеются.

«Совсем черной картины я не вижу. Есть варианты, они достаточно цивилизованные. Материалы, которые нам предложены, они проходят по нормам летной годности — и по европейским канонам (до начала кризиса), и по отечественным», — заверил директор авиационно-технического центра «Уральских авиалиний».

Ранее в марте Минтранс разработал проект постановления правительства, который может помочь сохранить в стране парк самолетов иностранного производства, несмотря на западные санкции. Так, предлагается разрешать возвращать иностранные борты лизингодателям только при получении одобрения специальной правительственной комиссии по импортозамещению, которую возглавляет вице-премьер Юрий Борисов.

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Дарья Рыбак
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