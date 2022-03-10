Венесуэла захотела удвоить объемы добычи нефти

Президент Мадуро заявил, что Венесуэла может удвоить объемы нефти в 2022 году

Венесуэла хочет увеличить добычу нефти в 2022 году до двух миллионов баррелей в сутки, сообщает на своем сайте государственная энергетическая компания Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).

В настоящее время страна добывает миллион баррелей, то есть она намерена удвоить объемы. Президент республики Николас Мадуро заявил, что если стране помогут, то она может выйти и на три миллиона баррелей в короткие сроки. Он считает, что скоро Венесуэла «снова станет нефтяной державой».

Мадуро добавил, что страна открыта к сотрудничеству с инвесторами из любой части мира — из Азии, Европы, США, Южной Америки, Африки. «Мы готовы продавать нефть и газ США, мы не должны политизировать экономические вопросы», — подытожил президент.

Ранее власти США предложили Венесуэле заместить поставки российской нефти взамен на ослабление американских санкций. Страна находится под ограничениями с 2019 года. Санкции не позволяли Каракасу продавать сырье.