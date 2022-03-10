Экс-президент Боливии обвинил США в провоцировании войн ради продажи оружия

Экс-президент Боливии Моралес: США провоцируют войны, продавая оружие и захватывая ресурсы

Бывший президент Боливии Эво Моралес в интервью РИА Новости заявил, что США зачастую поступают подло ради того, чтобы продвигать свои интересы. Он обвинил Вашингтон в том, что тот постоянно провоцирует войны для того, чтобы продавать разным странам свое оружие и завладевать природными ресурсами тех, с кем ведет войну.

«США всегда провоцируют войны, чтобы продавать оружие, (размещать) военные базы, чтобы захватывать природные ресурсы. Приведу один факт: в 1932 году начинается Чакская война между Боливией и Парагваем, но это была война между США и Англией», — рассказал экс-глава Боливии.

Он отметил, что Штаты контролировали продажу топлива через частную компанию, торгую как с Боливией, так и с Парагваем. То же самое касается продажи оружия. По его словам, орудуя в Ираке, Афганистане и Ливии они также экспортировали вооружения и захватывали ресурсы стран.

Комментируя сложившуюся вокруг Украины ситуацию, он подчеркнул, что и в этом случае США ищут возможность завладеть ресурсами другой страны. Кроме того, среди их целей на Украине он назвал военное присутствие Вашингтона у границ России. «Нельзя, чтобы тот, у кого больше всего оружия и кто организован, как НАТО, пытался доминировать, разделять нас, красть наши ресурсы», — подытожил он.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп предупредил о риске начала Третьей мировой войны и вероятности ядерной войны из-за отсутствия уважения у США.