Российские бизнесмены стали менять яхты на жилье в Сочи

В Сочи зафиксировали попытки российских владельцев яхт продать их и купить жилье

Российские владельцы дорогих яхт стали продавать их и фактически менять на жилье в Сочи. Первые подобные попытки зафиксировали в операциях с объектами в жилом комплексе Mantera Seaview residence. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители комплекса.

По данным экспертов, содержание яхт оказалось невыгодным для их владельцев, а в Сочи уменьшилось количество мест для стоянки судов. В итоге бизнесмены начали продавать транспорт и вкладывать полученные деньги в элитную недвижимость.

Имена покупателей и конкретные суммы остались неизвестны, однако эксперты прогнозируют, что в будущем количество подобных сделок увеличится. «К нам обратился покупатель, который планировал продать яхту и приобрести недвижимость в Сочи, причем в проекте с высокой строительной готовностью. Для него было важно найти не просто квартиру для инвестиций, а достойный вариант для себя и своей семьи», — заявила коммерческий директор компании Елена Кабешева.

Ранее в Италии конфисковали яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Яхту «Леди М» задержали в порту города Империя, а судно «Лена» — в Сан-Ремо. Процесс проходил в присутствии адвокатов их владельцев.