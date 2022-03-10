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Российские бизнесмены стали менять яхты на жилье в Сочи

В Сочи зафиксировали попытки российских владельцев яхт продать их и купить жилье

Фото: Сергей Ворсин / Коммерсантъ

Российские владельцы дорогих яхт стали продавать их и фактически менять на жилье в Сочи. Первые подобные попытки зафиксировали в операциях с объектами в жилом комплексе Mantera Seaview residence. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители комплекса.

По данным экспертов, содержание яхт оказалось невыгодным для их владельцев, а в Сочи уменьшилось количество мест для стоянки судов. В итоге бизнесмены начали продавать транспорт и вкладывать полученные деньги в элитную недвижимость.

Имена покупателей и конкретные суммы остались неизвестны, однако эксперты прогнозируют, что в будущем количество подобных сделок увеличится. «К нам обратился покупатель, который планировал продать яхту и приобрести недвижимость в Сочи, причем в проекте с высокой строительной готовностью. Для него было важно найти не просто квартиру для инвестиций, а достойный вариант для себя и своей семьи», — заявила коммерческий директор компании Елена Кабешева.

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Нина Ташевская
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