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Посол Украины упрекнул власти Германии в блокаде страны

Посол Украины Мельник назвал ужасным разговор Зеленского и Шольца о вступлении страны в ЕС

Фото: Ukrainian Presidential Press / Reuters

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал ужасным разговор Зеленского и Шольца, в ходе которого, в том числе, обсуждалась перспектива вступления страны в Европейский союз. Его цитирует ТАСС.

«Разговор был ужасным. Опять та же блокада», — заявил Мельник. Он также упрекнул власти Германии в недальновидности и выразил надежду, что они изменят свою позицию.

Мельник призвал ФРГ поддержать перспективы вступления Украины в ЕС, но при этом отметил, что речь идет не о принятии страны в организацию в ближайшие дни. «Нам не нужен бесплатный билет. Однако мы хотим, чтобы это произошло в ускоренном порядке, в течение нескольких лет», — подчеркнул он.

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Кроме того, посол обратился к властям Германии с просьбой прекратить импорт энергоносителей из России, назвав отказ ФРГ пойти на такой шаг «морально неприемлемым».

Ранее один из чиновников ЕС рассказал, что участники саммита в Версале, который пройдет с 10 по 11 марта, поддержат вступление Украины в Евросоюз, но принятие по ускоренной процедуре маловероятно.

Германия, Нидерланды и некоторые другие страны Европы уже выступили против рассмотрения вопроса о включении вступления Украины в ЕС, сообщают СМИ.

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Алиса Реброва
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