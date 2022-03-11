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В ЕС пообещали не вводить санкции против российских нефти и газа

Премьер Венгрии Орбан пообещал, что ЕС не будет вводить санкции против нефти и газа России

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Евросоюз не будет вводить санкции, затрагивающие российские газ и нефть, пообещал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова прозвучали по итогам саммита глав стран ЕС в Париже, пишет Reuters.

«Самый важный для нас вопрос решен в благоприятном ключе: не будет санкций, которые касались бы газовой или нефтяной отраслей России, так что энергетический сектор Венгрии в предстоящий период в безопасности», — подчеркнул политик.

Ранее Орбан также заявил, что сама Венгрия не будет отказываться от импорта нефти и газа из России по примеру США. Он рассказал, что отчетливо выразил позицию страны об отказе от запрета импорта энергоресурсов коллегам из Евросоюза.

Виктория Кондратьева
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