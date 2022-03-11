Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Москвичку оштрафовали за антивоенную агитацию

В Москве 41-летнюю женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей за антивоенную агитацию в метро

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве оштрафовали 41-летнюю местную жительницу за антивоенную агитацию. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

По данным ведомства, женщина демонстрировала плакаты на станции метро «Театральная». В пресс-службе отметили, что россиянка дискредитировала деятельность Вооруженных сил России, которые проводят спецоперацию на территории Украины.

Суд признал москвичку виновной в административном правонарушении и назначил штраф в 50 тысяч рублей.

4 марта Госдума ужесточила наказание за распространение фейков о Вооруженных силах страны, приняв поправку о введении в Уголовный кодекс статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Наказанием по ней будет штраф до полутора миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. В случае, если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о позитивных сдвигах в российско-украинских переговорах
Жена Карпина опровергла информацию о предложениях тренеру от двух клубов РПЛ
На астероиде Рюгу обнаружили «кирпичики жизни»
Потери инфраструктуры Украины оценили в 119 миллиардов долларов
Россияне бросились скупать жилье в одной европейской стране
Порошенко заявил о единстве власти и оппозиции на Украине
Москвичи вспомнили российских конкурентов «Макдональдса»
Путин заявил о позитивной роли санкций для России
Еврокомиссия перевела Украине 300 миллионов евро
Неизвестные напали на «Русский дом» в Берлине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.