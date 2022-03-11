Москвичку оштрафовали за антивоенную агитацию

В Москве 41-летнюю женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей за антивоенную агитацию в метро

В Москве оштрафовали 41-летнюю местную жительницу за антивоенную агитацию. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

По данным ведомства, женщина демонстрировала плакаты на станции метро «Театральная». В пресс-службе отметили, что россиянка дискредитировала деятельность Вооруженных сил России, которые проводят спецоперацию на территории Украины.

Суд признал москвичку виновной в административном правонарушении и назначил штраф в 50 тысяч рублей.

4 марта Госдума ужесточила наказание за распространение фейков о Вооруженных силах страны, приняв поправку о введении в Уголовный кодекс статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Наказанием по ней будет штраф до полутора миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. В случае, если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.