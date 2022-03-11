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Российский боец UFC Анкалаев оценил бразильского соперника перед поединком

Россиянин Анкалаев перед турниром UFC оценил бразильца Сантоса как высококлассного бойца

Фото: @ankalaev_magomed

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев оценил возможности бразильца Тьяго Сантоса перед поединком на UFC Fight Night 203. Его слова передает NEWS.ru.

«Мы готовились, не жалея сил, и постоянно работаем над собой. Есть мечты, есть цели, поэтому я сделаю все, что в моих силах, чтобы одолеть Сантоса», — поделился россиянин. Он заявил, что оценивает бразильца как высококлассного бойца и серьезного соперника.

Анкалаев добавил, что соперник будет особенно опасен в стартовом раунде. «Мы с тренером исходим из этого. Сантос размашисто бьет. Он большой и мощный. Буду слушать свой угол», — объяснил он.

Поединок Анкалаева и Сантоса состоится 13 марта в Лас-Вегасе. Он станет главным событием вечера. На счету 29-летнего россиянина 16 побед при одном поражении. В активе 38-летнего Сантоса 22 победы и девять поражений.

Дарья Коршунова
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