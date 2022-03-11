Российский боец UFC Анкалаев оценил бразильского соперника перед поединком

Россиянин Анкалаев перед турниром UFC оценил бразильца Сантоса как высококлассного бойца

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев оценил возможности бразильца Тьяго Сантоса перед поединком на UFC Fight Night 203. Его слова передает NEWS.ru.

«Мы готовились, не жалея сил, и постоянно работаем над собой. Есть мечты, есть цели, поэтому я сделаю все, что в моих силах, чтобы одолеть Сантоса», — поделился россиянин. Он заявил, что оценивает бразильца как высококлассного бойца и серьезного соперника.

Анкалаев добавил, что соперник будет особенно опасен в стартовом раунде. «Мы с тренером исходим из этого. Сантос размашисто бьет. Он большой и мощный. Буду слушать свой угол», — объяснил он.

Поединок Анкалаева и Сантоса состоится 13 марта в Лас-Вегасе. Он станет главным событием вечера. На счету 29-летнего россиянина 16 побед при одном поражении. В активе 38-летнего Сантоса 22 победы и девять поражений.