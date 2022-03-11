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Белый дом анонсировал объявление Байдена о новых мерах против России

Белый дом: президент США Байден в пятницу объявит о новых мерах против России
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден в пятницу, 11 марта, объявит о новых мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Согласно расписанию президента, в 10:15 (18:15 по мск) американский лидер выступит с заявлением о «дальнейшем привлечении России к ответственности».

Ранее Reuters со ссылкой на осведомленный источник сообщало, что Байден в пятницу выступит с призывом закончить нормальные торговые отношения с Россией. По утверждению собеседника агентства, американский лидер собирается расчистить путь для повышения тарифов на российский импорт.

Марина Совина
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