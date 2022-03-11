Сбросившая 33 килограмма рассказала о помогающей не располнеть снова диете

Австралийка победила избыточный вес и рассказала о своем завтраке, обеде и ужине

Австралийка, сумевшая сбросить 33 килограмма, рассказала о своей диете после похудения, помогающей ей снова не располнеть. Об этом пишет издание Daily Mail.

25-летняя Шен Бутчер победила избыточный вес около пяти лет назад. Хотя с тех пор она пережила две беременности, ей удалось не располнеть. «Теперь я в гораздо лучшей форме, и у меня столько энергии! — похвасталась она. — Я никогда не была так уверена в своем теле. И мое психическое здоровье тоже никогда не было таким хорошим».

Чтобы не потерять форму, женщина придерживается строгой диеты. Ее обычный завтрак состоит из смузи или капучино c обезжиренным молоком. Днем она съедает протеиновый батончик или банановый кекс. На обед Бутчер готовит начос с говядиной или курицей гриль с овощами, а на ужин — бефстроганов. Ее любимый десерт — шоколадная лава в микроволновке.

Мне приходилось заново начинать похудение три раза, после каждой беременности. Но теперь я могу сказать, что, наконец, добилась своего! Такой стройной я не была ни разу в жизни Шен Бутчер

Ранее весивший 165 килограммов житель английского графства Вустершир сбросил 69 килограммов и поделился секретом успеха. Мужчине удалось похудеть благодаря отказу от фастфуда и возвращению к занятиям любимым спортом.