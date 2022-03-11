Союзник США запретил импорт нефтепродуктов из России

Канада дополнила санкции против России запретом на импорт нефтепродуктов

Власти Канады дополнили специальные экономические меры против России запретом любым лицам в Канаде и любым канадцам вне страны импортировать, покупать или приобретать нефтепродукты из России или от любых людей в России. Об этом со ссылкой на канадское правительство сообщает РИА Новости.

Канада, один из главных союзников США, первой из стран Запада отказалась от российской нефти. Еще 1 марта премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что вводит санкции против отрасли, которая принесла «большую пользу президенту [России Владимиру] Путину и его олигархам».

В минувшем году, по данным Статистического управления Канады, страна импортировала российские энергоносители на 228 миллионов долларов. При этом Канада сама является одним из крупнейших производителей нефти, занимая четвертое место в мире, поэтому для нее такая мера пройдет достаточно безболезненно.

Спустя неделю после решения Канады президент США Джо Байден ввел запрет на импорт нефти, угля и газа из России. Демократическая и Республиканская партии в Конгрессе поддержали это решение. При этом в Вашингтоне отнеслись с пониманием к тому, что Европа не может незамедлительно присоединиться к санкциям, а также предупредили граждан США о росте цен на бензин.