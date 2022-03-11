Раскрыта связь между видом нижнего белья и личностью человека

Эксперт в области моды рассказала, что трусы-стринги чаще всего носят любители вечеринок

Британский эксперт в области моды раскрыла связь между видом нижнего белья и характером человека. На эту тему она высказалась в интервью изданию Daily Mail.

Телезвезда Миранда Холдер (Miranda Holder) рассказала, что трусы-стринги чаще всего носят любители вечеринок, а также личности, которые стремятся стать знаменитыми. «Любители стрингов всегда следят за тем, как они выглядят, и следуют всем модным трендам. В их гардеробе сексуальная одежда преобладает над повседневной», — уточнила она.

В то же время контурные бюстгальтеры, напротив, предпочитают стеснительные и замкнутые женщины, которые не любят находиться в центре внимания. Эксперт пояснила, что такие личности, как правило, посвящают свою жизнь семье, а не карьере и развлечениям. По мнению Холдер, трусы-бикини обычно покупают фанаты фитнеса или успешные бизнесвумен.

Бюстгальтеру-бралетту, в свою очередь, отдают предпочтение креативные, артистичные и женственные девушки, которые пристально следят за модой и подбирают наряды, опираясь на свое настроение. «При этом трусы-слипы, особенно кружевные или с цветочным принтом, есть в гардеробе каждой романтичной натуры, любящей винтаж», — заявила стилистка.

В заключение британка заверила, что бюстгальтеры с пуш-апом чаще всего можно заметить на уверенных в себе людях, которые знают себе цену и любят находиться в мужской компании. «Другие девушки боятся любительниц пуш-апа, потому что они приковывают к себе взгляды окружающих», — подчеркнула собеседница издания.

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