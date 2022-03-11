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Названы города России с подешевевшим жильем

Аналитики SRG назвали Липецк и Махачкалу городами с самым подешевевшим жильем

Фото: Сергей Расулов / РИА Новости

В феврале 2022 года в 13 из 50 крупных городов России вторичное жилье стало дешевле. Такие данные назвали в своем исследовании аналитики консалтинговой группы SRG, пишет РБК.

Значительнее всего один квадратный метр недвижимости снизился в цене в Липецке — в среднем на 1,83 процента, до 55,82 тысячи рублей. На втором месте оказалась Махачкала — там «квадрат» жилья подешевел на 1,7 процента, до 49,18 тысячи рублей. Тройку городов с самым заметным снижением цен на квартиры замыкает Тольятти — квадратный метр в этом городе стал дешевле на 1,2 процента, 47,4 тысячи рублей.

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Снижение стоимости жилья аналитики SRG зафиксировали еще в десяти крупных городах — Иркутске, Иванове, Кирове, Рязани, Челябинске, Уфе, Хабаровске, Магнитогорске, Краснодаре и Астрахани. Минимальный рост цен (на 0,07 процента, до 51,33 тысячи рублей за один квадратный метр) в феврале отметили в Оренбурге, а максимальный (на 4,75 процента, до 58,83 тысячи рублей) — в Кемерово. В Москве «квадрат» жилья в среднем стал дороже на 2,42 процента и стоит 305,7 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге вырос в цене на 1,32 процента, до 179 тысяч рублей.

В среднем в 50 крупных городах России по итогам февраля один квадратный метр жилья стоит 82,4 тысячи рублей — на 1,41 процента дороже, чем в январе 2022 года. За аналогичный период в 2021-м рост цен составил 24,59 процента. Количество городов с отрицательной динамикой при этом за месяц выросло с семи до 13.

Нина Ташевская
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