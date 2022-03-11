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Устроивший стрельбу в подмосковном Домодедово доставлен в реанимацию

Россиянин, устроивший стрельбу в подмосковном Домодедово, в крайне тяжелом состоянии

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Россиянина, устроившего стрельбу в подмосковном Домодедово доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 11 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, россиянин был ранен засевшим на крыше соседнего дома снайпером. У него повреждено легкое и плечо. Мужчина открыл огонь из неустановленного оружия из квартиры многоэтажного дома. Несколько выстрелов попали по припаркованным у дома автомобилям.

Позже к месту ЧП на улице Королева прибыл спецназ Росгвардии, который и задержал стрелка. В доме изъято шесть единиц официально зарегистрированного огнестрельного оружия. Стрельбе предшествовал конфликт мужчины с соседкой. Она ему сделала замечание, а он, находясь в пьяном состоянии, начал скандалить.

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Владимир Седов
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