Платье бренда жены Бекхэма сравнили с грязной ночной рубашкой и высмеяли в сети

Платье из коллекции Виктории Бекхэм стало объектом шуток в сети из-за необычной расцветки

Платье из новой коллекции собственного бренда экс-солистки группы Spice Girls, модели и дизайнера Виктории Бекхэм стало объектом шуток в сети из-за необычной расцветки. На соответствующую историю обратило внимание издание Daily Mail.

Как указано на сайте компании, представленное платье белого цвета изготовлено из шелкового атласа, который придает одежде глянцевый блеск. Кроме того, изделие оформлено кружевом, а его передняя часть украшена принтом персикового оттенка. Отмечается, что стоимость предмета гардероба составляет 1390 фунтов стерлингов (приблизительно 209 тысяч рублей). «Коллекция весна-лето 2022 года напоминает как непринужденную атмосферу 90-х, так и незамысловатую элегантность летнего отдыха в Европе», — гласит описание к изделию.

Пользователи сети не оценили дизайн наряда, созданного женой футболиста Дэвида Бекхэма. Они подняли его на смех, сравнив с испачканной ночной рубашкой с пятном грязи по всей поверхности ткани спереди. «Похоже, вы пролили банку супа на переднюю часть своей ночнушки», «Когда неожиданная встреча с "лежачим полицейским" несовместима с распитием утреннего кофе за рулем», «Когда вас обнял испачкавшийся ребенок», — комментировали они. При этом сама Бекхэм пока не ответила на претензии со стороны юзеров.

В январе пользователи сети подняли на смех ярко-зеленые брюки люксового бренда Bottega Veneta стоимостью 1,6 миллиона рублей. Речь идет о черных штанах из хлопка с завышенной линией талии, штанины которых украшены страусиными перьями и белыми бусинами. Потенциальных покупателей развеселил необычный дизайн брюк, о чем они принялись писать в постах в соцсетях. Например, один из юзеров сравнил штаны с искусственной травой. Помимо этого, многим юзерам вещь напомнила различных вымышленных персонажей: Гринча, Оскара Ворчуна из шоу «Улица Сезам» и Утку Орвилла.

