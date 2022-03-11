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ЕК заявила о намерениях добиться приостановки полномочий России в МВФ и ВБ

ЕС намерен добиться приостановки полномочий России в МВФ и во Всемирном банке
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен . Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Европейский союз намерен добиться приостановки полномочий России в Международном валютном фонде (МВФ) и во Всемирном банке (ВБ), заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводятся в документе, опубликованном на сайте ЕК.

«Мы будем добиваться приостановки полномочий России в главных многонациональных финансовых институтах, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк», — заявила глава ЕК.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила вероятность дефолта в России. По ее словам, беспрецедентные санкции, введенные против России, приведут к рецессии. Глава МВФ отметила, что, согласно прогнозам организации, рецессия будет носить глубокий характер. Она также подчеркнула, что сценарий с дефолтом России более не представляется невероятным событием.

Марина Совина
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