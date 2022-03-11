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Латвия разъяснила новый порядок выдачи виз россиянам

Глава МИД Латвии заявил, что страна будет выдавать визы россиянам лишь в особых случаях
Эдгар Ринкевич

Эдгар Ринкевич. Фото: Saeima / Wikimedia

Из-за проведения военной спецоперации на территории Украины власти Латвии будут выдавать россиянам визы лишь в «особых случаях» по гуманитарным соображениям. Об этом на своей странице в Twitter заявил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.

Глава МИД разъяснил, что дипломатические учреждения страны получают много запросов от российских граждан насчет въезда, в том числе ради ведения бизнеса. При этом новый порядок выдачи виз, по его словам, такой возможности не предусматривает.

«Я призываю вас серьезно задуматься, является ли бизнес с Россией безопасным в данных обстоятельствах», — написал Ринкевич.

Ранее приостановить выдачу отдельных категорий виз для россиян решили власти Эстонии. «Это касается прежде всего новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России на Украине», — заявила глава МИД республики Эва-Мария Лийметс.

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Алевтина Запольская
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