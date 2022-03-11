Компания Herbalife приостановит работу в России

Американская компания специализированного питания Herbalife приостановит работу в России

Американская компания специализированного питания Herbalife Nutrition приостановит работу в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Отмечается, что в России перестанут работать все 62 центра продаж. Кроме того, компания не будет поставлять продукцию в страну. Также Herbalife пожертвует всю полученную в России прибыль украинским беженцам.

Согласно данным компании, Herbalife начал работать в России в 1995 году. Число ее дистрибьюторов на российском рынке в начале текущего года составило около 44 тысячи.

Ранее сообщалось, что британский производитель косметики Lush частично прекращает деятельность на территории России в связи со сложившейся ситуацией на Украине. Известно, что парфюмерно-косметическая компания приостановила онлайн-продажу продукции и физические поставки товаров в Россию.

