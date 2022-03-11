Еще одна европейская страна отменила все ограничения на въезд для туристов

Правительство Венгрии отменило ПЦР-тесты для иностранных туристов

Правительство еще одной европейской страны, Венгрии, решило отменить все действующие коронавирусные ограничения на въезд для иностранных туристов, в том числе россиян. Информация об этом появилась на сайте республиканской полиции.

Согласно нововведениям, прибывающие в Венгрию путешественники освобождаются от предоставления сертификатов о вакцинации и результатов ПЦР-исследований. При этом об отмене ковидных ограничений внутри самой страны информации пока нет.

Ранее, в феврале, российская путешественница посетила Будапешт и перечислила лживые факты о городе, которым не нашла подтверждения. В первую очередь, по мнению туристки, не соответствует действительности представление о том, что Будапешт является столицей веселья, где можно найти развлечения на любой вкус.